MORANO. Una persona è risultata positiva al test sierologico per il Covid-19 a Morano. Adesso si aspettano gli esiti del tampone. A riferire la notizia è la pagina facebook del Comune. “Si informa la popolazione – è scritto nel post – che è appena pervenuta dall’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza un’informativa circa la positività di un nostro concittadino al test sierologico per il Covid – 19. In attesa dell’esito del tampone, che sarà somministrato oggi, martedì 7 luglio, l’interessato e la sua famiglia sono stati posti in regime di isolamento. Si ricorda che sono in vigore le regole anti-contagio e che le stesse devono essere osservate scrupolosamente e senza deroghe, in particolar modo nei luoghi e nelle manifestazioni pubbliche d’ogni genere. Si raccomanda, inoltre, il pieno rispetto della privacy dei soggetti coinvolti”.

