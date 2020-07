– “A nome delle amministrazioni comunale e provinciale che presiedo rivolgo il mio più cordiale benvenuto al nuovo prefetto di Catanzaro, Maria Teresa Cucinotta, dopo la designazione ufficiale deliberata ieri dal Consiglio dei Ministri”. Lo dichiara il sindaco e presidente della Provincia di Catanzaro, Sergio Abramo. “Sono certo – prosegue Abramo – che la nuova rappresentante del Governo, in arrivo da Lecce, porterà con sé il proprio bagaglio di esperienze e di conoscenze acquisito sul territorio anche nel Capoluogo di Regione. In questo periodo storico, in cui le criticità ordinarie sono state acuite dalla grave crisi determinata dall’emergenza coronavirus, sarà ancora più importante intensificare il rapporto sinergico instaurato da tempo tra le Amministrazioni locali e il Palazzo di Governo”. “Sulle tematiche più importanti che riguardano l’ordine pubblico e il contrasto alla criminalità – sostiene ancora il sindaco di Catanzaro – occorre unire le forze nella consapevolezza che solo percorrendo la strada della legalità è possibile alimentare lo sviluppo e la crescita sana della comunità”.

redazione@giornaledicalabria.it