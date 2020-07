Comune di Cosenza, Occhiuto a giudizio a Roma con Clini e Hauser

COSENZA. Il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, è stato rinviato a giudizio dal Gup del Tribunale di Roma, nell’ambito dell’inchiesta sui rapporti con l’ex ministro per l’Ambiente Corrado Clini e la sua compagna Martina Hauser, componente della giunta di Palazzo dei Bruzi nella prima parte della consiliatura del 2011. Anche Clini e Hauser andranno a processo, insieme ad un’altra ventina di persone accusate, a vario titolo, di corruzione, abuso d’ufficio, turbativa d’asta e peculato. Occhiuto avrebbe ricevuto ingenti finanziamenti per realizzare progetti esteri cofinanziati dal ministero dell’Ambiente, in qualità di architetto. In cambio Occhiuto avrebbe nominato assessore della sua prima giunta comunale proprio Martina Hauser. La prima udienza non prima di novembre.

