Nel pomeriggio di lunedi 6 luglio i Carabinieri della Stazione di Squillace hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 56enne di Squillace per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo era già noto alle Forze di Polizia che da tempo avevano notato diversi movimenti sospetti intorno alla sua abitazione di residenza. Decisi ad effettuare una perquisizione, i Carabinieri di Squillace sono intervenuti all’interno della casa e, a conclusione dell’atto di polizia giudiziaria i carabinieri hanno rinvenuto 21 grammi di marijuana, due piante di marijuana alte oltre 2 metri ed un bilancino di precisione. Per tali motivi l’uomo veniva tratto in arresto e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Questa mattina, 8 luglio, all’esito dell’udienza di convalida, l’arresto è stato regolarmente convalidato e l’uomo è stato scarcerato.