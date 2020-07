Contro l’Ascoli ha tagliato il traguardo delle 100 presenze in Serie B e nel suo curriculum ha già due campionati cadetti vinti con Siena e Hellas Verona, Luca Marrone del Football Crotone parla del finale di stagione: “Servirà sicuramente una grande organizzazione di gioco come abbiamo dimostrato durante tutta la stagione. Soprattutto in questo periodo dobbiamo stringere i denti e non mollare neanche di un centimetro per raggiungere il nostro sogno”.

Con prestazioni di altissimo livello Luca ha dimostrato di essere un fuoriclasse in B: “Sono contento di aver trovato continuità e di aver effettuato prestazioni importanti da parte mia ma anche di tutta la squadra. Dobbiamo continuare così anche ora che arrivano le partite decisive”.

Sul Cittadella: “È una squadra forte che ogni anno arriva fino in fondo. Sarà sicuramente una gara difficile, secondo me serviranno grande grinta e tecnica, in più se riusciamo a mettere in atto al Tombolato ciò che proviamo durante gli allenamenti sono sicuro che porteremo a casa dei punti”.