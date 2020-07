CARIATI (CS)/ “Prevenzione, la comunità di Cariati continua a

registrare forte solidarietà e vicinanza dai tanti cittadini che la abitano, ma

anche da quanti per motivi di lavoro o studio vivono lontano dalla propria terra

d’origine. Consegnate al Comune 35 mascherine”.

È quanto fa sapere il Sindaco Filomena Greco ringraziando Giovanni Carone, giovane artista

cariatese che da anni vive in Emilia Romagna per il gesto di cui si è voluto rendere

protagonista. “L’Amministrazione Comunale – aggiunge il Sindaco – avrà piacere di ringraziarlo

personalmente quando sarà di ritorno a Cariati”.

Carone, cantante conosciuto con il nome di Giorè, nel corso dell’emergenza ha prodotto un

singolo, i cui proventi sono stati destinati al reparto di malattie infettive di Reggio Emilia.

Lavora per un’azienda che opera nel settore logistico e moda, convertita alla produzione di

mascherine.