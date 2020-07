“Ventinove milioni e 106 mila euro a 14,553 aziende. Questi i numeri, a 32 giorni della chiusura dello sportello, di Riapri Calabria, il contributo previsto una tantum dalla Giunta regionale a favore delle microimprese che avevano subito la chiusura forzata da emergenza Covid-19”. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio stampa della Giunta regionale. “In un solo mese – afferma il presidente della Regione, Jole Santelli – siamo riusciti a istruire e pagare un numero considerevole di domande. Tempi da record in fase di lockdown. Da più parti lamentano che siamo veloci. Devo dire che è vero. Ogni volta che diciamo cosa fare dobbiamo saper dire anche come fare. E farlo”. Il presidente Santelli ha rivolto “un ringraziamento particolare per il lavoro svolto all’assessore Fausto Orsomarso, alla Giunta e a Fincalabra”.

redazione@giornaledicalabria.it