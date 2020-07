La Corte d’Assise di Appello di Catanzaro ha condannato a 8 anni di reclusione Iulian Andrei

Dodu e a 9 anni Claudio Costantin Rotariu per concorso nell’omicidio del circense Werner De Bianchi, 42 anni, avvenuto il 12 agosto del 2016 a Santa Domenica di Ricadi, nel Vibonese. Nel

troncone celebrato con rito abbreviato per lo stesso fatto di sangue è stato invece già condannato

in via definitiva a 11 anni e 6 mesi Alex Orfei, ritenuto l’autore materiale dell’omicidio a colpi di coltello. Alla base del delitto ci sarebbe stato un conto di natura economica rimasto in sospeso tra la vittima e Orfei, altro titolare di un circo. A condurre le indagini sono stati poliziotti della Squadra Mobile di Vibo Valentia.

