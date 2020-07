Sono arrivati da tutta Italia per il sit in tenuto oggi al Centro direzionale a Reggio Calabria a sostegno del pm antimafia Giuseppe Lombardo e di tutti i magistrati della Dda di Reggio Calabria. “La risposta è positiva, – ha detto Giorgio Bongiovanni, direttore di Antimafiaduemila, che ha organizzato il sit insieme a “Our Voices” – tantissime persone, ci ha sorpreso il fatto che sono arrivati dei pullman organizzati da associazioni attiviste indipendenti, ovviamente antimafia, perché l’antimafia è in tutta Italia. Purtroppo pochi da Reggio, ma forse i reggini aspettano, aspettano che qualcuno dia l’inizio, che rompa il ghiaccio, e quindi noi siamo positivi con la città”. Nel frattempo nell’aula bunker è ancora in corso la requisitoria del pm dinnanzi alla Corte d’assise, che oggi terminerà con le richieste che saranno formulate dal procuratore capo Giovanni Bombardieri nel processo “‘Ndrangheta stragista” sui contatti a fini eversivi della mafia calabrese con quella siciliana.