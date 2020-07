Il sindaco e presidente della Fondazione Politeama, Sergio Abramo, ha consegnato un defibrillatore semiautomatico al Corpo speciale volontario ausiliario dell’Esercito Italiano dell’Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta, che potrà essere utilizzato in caso di emergenze e di interventi di assistenza alla popolazione. A ricevere il prezioso dispositivo salvavita è stato il colonnello medico Marco Scicchitano, comandante dell’unità territoriale Calabria-Basilicata del reparto speciale dell’esercito. L’elettromedicale è stato donato nell’ambito della campagna di raccolta fondi promossa, durante il periodo di emergenza coronavirus, dalla Fondazione Politeama per l’acquisto di dispositivi medici da destinare al territorio. “Un piccolo gesto di attenzione e di sostegno – ha commentato Abramo – nei confronti di chi ogni giorno continua a lavorare in prima linea per salvaguardare la nostra salute”.