Il Consiglio regionale ha respinto a maggioranza, con 24 ‘No’ e tre ‘Si’ – Giuseppe Aieta e Flora Sculco (DP) e Luigi Tassone (Pd) le dimissioni del consigliere Filippo Callipo, capogruppo di “Io resto in Calabria” nonché candidato alla presidenza per il centrosinistra nelle scorse elezioni regionali. Posizioni e analisi diversificate e articolate sono venute dal dibattito, avviato dall’intervento del Presidente del Consiglio Domenico Tallini. Marcello Anastasi, (Io resto in Calabria) ha ringraziato il Presidente Tallini per le sue parole. “utili a riconoscere – ha detto Anastasi – l’alta statura di un uomo dell’imprenditoria calabrese, dagli alti valori morali. Quello di Callipo – ha aggiunto Anastasi – è stato un monito a tutti noi; un urlo rivolto a noi, ed alla Calabria onesta”.

