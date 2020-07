Il sindaco di Catanzaro, Abramo, è intervenuto in TV su RTC nella trasmissione sportiva settimanale condotta da Mario Mirabello. L’amministratore comunale ha confermato l’incontro informale svoltosi qualche giorno addietro con il patron del Catanzaro Calcio, Noto, sul futuro della società sportiva. Da quanto è emerso, Noto e Abramo sarebbero alla ricerca di nuove figure imprenditoriali che possano appoggiare e sostenere economicamente il progetto Noto per provare a centrare gli obiettivi che la dirigenza Noto, seppur molto facoltosa, non è riuscita, in 3 anni, a centrare, ovvero la promozione in B. E’ una fase di allarme e preoccupazione per la tifoseria che chiede alla società un impegno piu’ deciso ed imponente alla proprietà Noto. Potrai rivedere l’intervista integrale ad Abramo oggi su RTC alle 13,00 ed alle 23,50 circa.