VIBO VALENTIA/ Dopo la soluzione “ponte” presa nei giorni scorsi che ha consentito di superare, almeno in parte, l’emergenza rifiuti a Vibo Valentia e provincia, la situazione si sta lentamente normalizzando. Durante l’incontro svoltosi il 7 luglio con l’assessore all’ambiente De Caprio, il presidente dell’Ato di Catanzaro, Abramo, ed il presidente dell’Ato di Vibo, Limardo, hanno convenuto di venirsi incontro in un’ottica di solidarietà istituzionale, in un momento complicato come questo. In esclusiva al microfono di RTC, la sindaca di Vibo, Maria Limardo, ha fatto il punto della situazione, affermando comunque che ci sono ancora delle sacche di mergenza da superare completamente e definitivamente.