La Supermedia Agi dei sondaggi elettorali di questa settimana segnala qualche novità: FDI torna a crescere (+0,5%) e fa registrare anche un nuovo record, sfondando quella soglia “psicologica” del 15%. Il partito di Giorgia Meloni si riavvicina al Movimento 5 Stelle (fermo al 16,0%), da cui lo separa ormai meno di un punto. In testa c’è sempre la Lega, che però arretra ancora un po’ cedendo lo 0,4% e attestandosi sul 25,4% il valore più basso da due anni a questa parte. Il partito di Salvini conserva

esattamente 5 punti di vantaggio sul Partito Democratico, pressoché immobile al 20,4%. Tra gli altri partiti, c’è da notare il “rimbalzo” di Forza Italia (che torna sopra il 7% con un +0,4%) ma anche quello della sinistra (+0,3%) e di Più Europa (+0,4%) che torna sopra il 2% per la prima volta dopo molti mesi. Ancora un dato deludente per Italia Viva di Matteo Renzi, scesa sotto il 3% (2,9%). Interessante rilevare come ad oggi lo scarto tra il primo partito (Lega) e il quarto (FDI) si

sia ormai ridotto a poco più di 10 punti: tra i partiti la competizione è dunque sempre più

quadri-polare.

