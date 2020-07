“Il Ponte sullo Stretto è un’opera fondamentale non solo per la Calabria e la Sicilia, ma per la ripresa dell’intero Paese. È però necessario che si proceda ad una rivisitazione del progetto, tenendo conto della rivoluzione tecnologica avvenuta nel settore delle costruzioni, utilizzando le risorse del Ricovery Found”. Lo sostiene, in una dichiarazione, il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Domenico Tallini. “Un nuovo progetto e un nuovo studio di fattibilità – aggiunge Tallini – sono pertanto indispensabili, come d’altronde riconosce anche il Governo Conte. Il punto è proprio questo. Sono passati troppi anni dalla redazione del progetto e bisogna rivedere il tutto alla luce delle tecnologie che si sono sviluppate in tutto il mondo e che hanno visto la realizzazione di ponti di enorme lunghezza, capaci di resistere ottimamente, anche nelle condizioni più estreme. Perfino il premier inglese Boris Johnson, secondo alcune fonti di stampa, penserebbe ad un grande ponte per unire la Scozia all’Irlanda”.

redazione@giornaledicalabria.it