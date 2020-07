Niente proroga dei versamenti fiscali programmati per il 20 di luglio. E’ quanto emerge da una risposta data dal sottosegretario al Tesoro, Alessio Villarosa durante il question time in commissione Finanze alla Camera. Il governo -ha ricordato il sottosegretario secondo quanto riportato dal resoconto parlamentare- ha rinviato le scadenze ordinarie del 30 giugno e del 30 luglio con maggiorazione dello 0.4 per cento, rispettivamente al 20 luglio e al 20 agosto. “L’ulteriore proroga

richiesta, secondo gli uffici, inciderebbe -ha spiegato – sull’elaborazione delle previsioni delle imposte autoliquidate della Nota di aggiornamento al DEF che, come noto, deve essere presentata al Parlamento entro la fine del mese di settembre”. Il sottosegretario ha anche espresso il proprio rammarico per la risposta fornita, spiegando di essersi personalmente adoperato per una ulteriore proroga dei termini. Nella riforma del fisco cui il governo sta lavorando “non ci sarà la reintroduzione

dell’Imu prima casa e nessun meccanismo che porto a un aumento delle addizionali”.

