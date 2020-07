Allarme siccità nel Crotonese. A lanciarlo, in una nota, è Roberto Torchia, presidente del Consorzio Ionio Crotonese. “Da quanto si legge in un comunicato – dice – sembrerebbe che la problematica dell’acqua irrigua nel comprensorio crotonese sia una novità emersa nel 2020 (non è mai troppo tardi verrebbe da dire!)e appresa solo tramite un manifesto nel quale il Consorzio, responsabilmente e con l’impegno quotidiano che da sempre lo caratterizza, ha comunicato, nei tempi utili, la necessità di una attenta programmazione delle aziende stante l’impossibilità di poter erogare nel mese di settembre la risorsa idrica, in quanto in base alle regole vigenti, la disponibilità si sarebbe esaurita. Con diverse comunicazioni inviate alla Regione Calabria – spiega – abbiamo fatto presente che la disponibilità dell’acqua a disposizione del Consorzio non era nemmeno sufficiente per il completamento della prima coltura, quella estiva. Basta osservare le cronache degli ultimi decenni per poter facilmente costatare come ciclicamente il copione si ripete e solo una attenta programmazione del Consorzio ha evitato il peggio!. Le denunce sulla necessità di un diverso approccio e soprattutto di una diversa strategia sulla gestione dell’acqua sono state innumerevoli e costanti. Solo per citare l’ultima in ordine di tempo (risale a giugno) – annota Torchia – è stata una mia puntuale, ragionata e documentata risposta ad una nota della società A2A , che ha offerto una certa apertura”.

