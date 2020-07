Crotone, il Comune avvia la demolizione di fabbricati abusivi

Il Comune di Crotone ha dato inizio questa mattina alle opere di demolizione di alcuni fabbricati abusivi realizzati a Capo Colonna, in piena area archeologica. Si tratta, in particolare, di villette appartenenti alla famiglia Grande Aracri di Cutro: cinque manufatti ad un piano fuori terra realizzati a cavallo tra gli anni ottanta e novanta su un’area di inedificabilità assoluta. Quelle interessate dalle domolizioni avviate oggi sono solo tre, in attesa della definizione dei ricorsi pendenti davanti al Tar presentati dagli intestatari degli altri due manufatti. Il Comune sta procedendo agli abbattimenti di tasca propria impegnando la somma di 108mila euro atteso che l’attivazione del fondo apposito istituito presso la Cassa depositi e prestiti avrebbe comportato una ulteriore dilazione dei tempi, esponendo al rischio dell’insorgere dei nuovi contenziosi. Più volte, infatti, le pendenze davanti alla giustizia amministrativa hanno evitato le demolizioni.

“Si conclude così, con l’azione fortemente voluta dal commissario straordinario Tiziana Costantino, una vicenda che risale al 1988” informa una nota di piazza Resistenza, specificando che “gli immobili che sono oggetto dell’azione dell’Amministrazione comunale sono stati realizzati in una zona soggetta a vincoli paesaggistici e prospiciente al parco archeologico. Nel giugno di quest’anno è stato approvato il relativo progetto esecutivo dei lavori di demolizione e successivamente lo scorso 6 luglio aggiudicati i lavori che si stanno eseguendo in queste ore”.

redazione@giornaledicalabria.it