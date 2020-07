Reggio, rissa tra adolescenti finisce sui social

REGGIO CALABRIA. Durante lo scorso weekend a Reggio Calabria è avvenuta l’ennesima rissa tra adolescenti che affollano la “movida” notturna sul lungomare Falcomatà. Il gravissimo episodio è stato immortalato dai passanti che hanno pubblicato un video sul noto social network. Nonostante le norme sul distanziamento sociale e nonostante la presenza puntuale delle forze dell’ordine, dispiegate proprio per contrastare il triste fenomeno, un numero imprecisato di giovanissimi si è azzuffato a calci e pugni. L’episodio è stato commentato dal sociologo Antonio Marziale, presidente dell’Osservatorio sui Diritti dei Minori.

“L’indegna gazzarra scatenatasi tra giovanissimi sul lungomare di Reggio Calabria – ha spiegato – non ha niente di “reggino” ne di “calabrese”, ma sa tanto di globalizzazione”:: “La violenza, ancor più se di gruppo, come risoluzione a finanche scaramucce di poco rilievo, è una sorta di status symbol dei tempi correnti, alimentato da un sistema mediale filmico e ludico, come i videogiochi, laddove vince il più violento. Una tendenza – continua il sociologo – eradicata ormai in ogni angolo del mondo e che non riguarda soltanto i minorenni”.

Per il presidente dell’Osservatorio “la crisi che pervade le istituzioni politiche, giudiziarie, religiose, ha creato una vera e propria anomia fra la gente, adolescenti compresi, per cui il “fai da te” a caratterizzazione violenta, è visto come dimostrazione della ragione. Mettiamoci, poi, il sempre più diradato controllo genitoriale e la “bomba” è innescata”. “Occorre – osserva Marziale – un patto di intesa sempre più forte e credibile tra istituzioni educative, scuola e famiglia in primis. Servono esempi – aggiunge – adulti di riferimento ed è assolutamente importante che il sistema di controllo e di repressione mostri di avere muscoli d’acciaio, perché le dimostrazioni di debolezza e i facili perdonismi finiscono inesorabilmente per alimentare questa tendenza, ascrivibile ben oltre la voce “devianza”.

