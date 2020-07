Incidente stradale sulla Statale delle Serre a Chiaravalle, 2 feriti

CHIARAVALLE CENTRALE(CZ)/ È di due feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Statale delle Serre svincolo Chiaravalle Centrale. Due le vetture interessate in uno scontro frontale, una Ford Fiesta ed una Fiat 500. Quest”ultima a seguito dell”impatto si ribaltava sulla sede stradale. Feriti i due conducenti che, affidati alle cure del personale sanitario del Suem118 venivano trasportati presso struttura ospedaliera. Sul posto intervento della squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Chiaravalle Centrale che provvedeva alla messa in sicurezza del sito e delle vetture in attesa del soccorso stradale. Carabinieri della locale stazione e personale Anas per gli adempimenti di competenza e ripristino della sicurezza del tratto stradale interessato dal sinistro che, rimaneva chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro.