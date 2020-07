“Solidarieta’ ai sindaci e ai cittadini Calabresi, dopo l’arrivo di decine di clandestini col virus. Da Nord a Sud, si moltiplicano anche i casi di immigrati in fuga con alto rischio per la salute pubblica. Altro che cancellare i Decreti sicurezza. Questo governo mette in pericolo l’Italia”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.