“Contrasto all’abbandono di rifiuti, tutela dell’ambiente e miglioramento della raccolta differenziata, con il completamento dell’isola ecologica di località Pantaleo, i cui lavori di realizzazione continuano spediti, si potranno raggiungere ulteriori risultati al percorso che vede Altomonte tra i comuni virtuosi nell’ambito della gestione dei rifiuti”. È quanto fa sapere il Sindaco Gianpietro Coppola, ribadendo con l’assessore all’ambiente Mario Pancaro l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel percorso di promozione ed educazione alla salvaguardia del territorio che passa anche attraverso una migliore consapevolezza nei confronti dei rifiuti, come risorsa. “L’isola ecologica – precisa Pancaro – sarà a servizio non solo degli addetti alla raccolta differenziata, ma anche dei cittadini. Una volta entrato in funzione il sito, prendendo appuntamento con gli operatori, potranno recarvisi per depositare alcuni rifiuti, tipo gli ingombranti, al di fuori dei giorni e degli orari del calendario di conferimento”.