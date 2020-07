Al via le registrazioni del programma “Primo set” condotto da Gianvito Casadonte su Raidue

Le registrazioni del programma televisivo “Primo set” sono ufficialmente iniziate. Il format, condotto da Gianvito Casadonte, sovrintendente del Teatro Politeama, direttore artistico del Magna Graecia film festival, direttore del premio Rotella e promotore di numerose iniziative culturali, andrà in onda a settembre su Rai 2. Casadonte in questi giorni si trova a Roma per la registrazione delle puntate durante le quali sarà raccontato il mondo del cinema attraverso interviste esclusive ad attori e registi di fama nazionale ed internazionale.