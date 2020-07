Sono in corso in queste ore le riprese per la realizzazione di un documentario per la TV cinese che porterà Roseto, il Castello Federiciano e la liquirizia Amarelli in uno dei più grandi network in Cina. La troupe della rete nazionale televisiva Dongfang TV realizzerà uno speciale dedicato ai dolci, dagli ingredienti alla produzione, dalla preparazione tradizionale a quella più innovativa, dai prodotti ai pensieri.

Da qui il connubio tra uno dei prodotti più rinomati della Calabria, la Liquirizia Amarelli e uno dei monumenti più rappresentativi della nostra terra, il Castrum Petrae Roseti. Dalle sapienti mani della Chef Danila Forciniti, tra le mura del suggestivo maniero federiciano, messo a disposizione dalla Famiglia Cosentino, verrà presentato al pubblico del “Paese del Dragone” uno squisito dolce alla liquirizia da gustare in momenti conviviali. Il documentario comprende 6 episodi che verranno girati tra Cina, Giappone, Europa, per una produzione internazionale che vedrà Roseto Capo Spulico protagonista della prima puntata della stagione in onda, con ogni probabilità, nel terzo trimestre del 2020 sia sul web che in prima visione televisiva. “Questa è la strada giusta – ha affermato il Sindaco di Roseto Capo Spulico, Rosanna Mazzia – per promuovere e valorizzare le nostre bellezze e il nostro territorio. Siamo orgogliosi di essere scelti con sempre maggiore frequenza da importanti network regionali, nazionali e internazionali. Roseto Capo Spulico merita questi palcoscenici e noi continueremo a lavorare in questa direzione”.