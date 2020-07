Nel pomeriggio di oggi abbiamo pubblicato la lettera che un turista indirizzava all’Anas, attraverso la quale segnalava e denunciava lo stato di degrado sulla SS522 nel tratto tra Pizzo e Vibo Marina. Abbiamo dato spazio alla segnalazione del turista ma occorre rettificare la notizia e ricordare allo stesso, per dovere di cronaca e di corretta informazione, che l’Anas non detiene alcuna competenza sulla strada in questione, in quanto la stessa è un’arteria provinciale, così come ci è stato confermato dall’Anas.

La ex strada statale 522 di Tropea (SS 522), ora strada provinciale ex SS 522 Bivio Angitola-Tropea (SP ex SS 522), è una strada litoranea provinciale. Inizia sulla SS18 in località bivio Angitola e poi corre verso la costa, attraversando Pizzo, Vibo Marina, Briatico e Tropea. Dal 2002 la gestione è passata dall’Anas alla Regione Calabria, che ha provveduto al trasferimento dell’infrastruttura al demanio della Provincia di Vibo Valentia. La missiva del sign. Giannantonio, pertanto, per quanto precisa e puntuale e dalla finalità senz’altro apprezzabile, deve essere indirizzata all’ente Provincia di Vibo Valentia.