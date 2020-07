di Redazione RTC Catanzaro

Sono stati ben 5 i mesi di stop forzato per la Compagnia del Teatro Hercules di Piero Procopio che giovedì 23 luglio ha calcato nuovamente (e finalmente) il palco con la commedia in vernacolo “Comu vo Diu”. Il tutto a Catanzaro, nell’ambito della rassegna “Facciamo Centro”. Foltissimo il pubblico accorso, che ha accompagnato i protagonisti sul palco di piazza Prefettura, ovvero Franco Procopio, Maurizio Corrado, Lorena Procopio, Valentina Rames, Mattia Procopio, Gori Mirarchi, capitanati ovviamente da Piero Procopio. Questi, ai microfoni di RTC, la RadioTelevisione della Calabria ed unica TV di Catanzaro, non ha nascosto l’emozione per questo atteso e meritato “ritorno”: “Non è stato semplice per nessuno in questi mesi ma siamo qui a cercare di rivivere emozioni intense che il lockdown ci aveva solo provvisoriamente negato. Speriamo in un futuro piu’ roseo. Intanto siamo felici di aver portato allegria e serenità questa sera, ringrazio l’organizzazione per il cartellone molto variegato ed il pubblico arrivato, molto numeroso” ha concluso Procopio.

