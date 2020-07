“Ho sentito telefonicamente questa mattina il presidente della Cosenza Nuoto, Francesco Manna, per ringraziarlo a nome mio personale, del sindaco, Pino Belcastro e dell’intera giunta comunale per aver voluto puntare su Lorica e l’Altopiano Silano, organizzando la “Aqua Libere” sul lago Arvo”. E’ quanto afferma l’assessore allo sport ed al turismo, Leonardo Straface, plaudendo all’iniziativa che si svolgerà in questo fine settimana, sabato 25 e domenica 26 luglio, a Lorica e sulla quale il comune di San Giovanni in Fiore intende puntare anche in futuro per ridare slancio al turismo montano.

“La manifestazione – prosegue Straface – è già un successo di numeri, avendo registrato la presenza di circa 123 atleti provenienti da tutto il Sud del Paese già nelle prime giornate di lancio, costringendo gli organizzatori, per le regole di contenimento di contrasto al coronavirus, a chiudere le iscrizioni prima del tempo prefissato. Si tratta, dunque, di una idea brillante e vincente, che saprà contribuire alla valorizzazione dell’intero comparto turistico della zona rappresentando il nuoto, una disciplina sportiva molto amata e seguita che già in altre regioni italiane ed in Europa ha saputo affermarsi come incentivo di sviluppo turistico di eccellenza”.

redazione@giornaledicalabria.it