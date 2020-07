di RTC Sport News

Il Crotone travolge il Livorno al Picchi ed è virtualmente in serie A. Ora dovrà semplicemente attendere il risultato di questa sera dello Spezia a Cremona. Se i liguri non dovessero vincere, gli squali saranno in A e potranno festeggiare con l’intera città che è già pronta e non vede l’ora di realizzare il sogno rossoblu’. Per la cronaca, a Livorno è finita 5 a 1 per i rossoblu’: livornesi sorprendentemente avanti al 12′ con Trovato. Pari calabro di Zanellato al 31′. Sorpasso di Simy al 35′ ed allungo di Gerbo al 40′. Nella ripresa uno-due letale con Molina al 55′ ed ancora con Simy al 59′. Il team di Stroppa ora è concentrato solo su Cremona ed auspica il risultato propizio allo Zini. L’intera città attende il ritorno della squadra da Livorno ed aspetta con pazienza la buona nuovA.