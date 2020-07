Cosenza mai domo, l’urlo di Asencio all’ultimo respiro. Batte il Pisa e puo’ sperare ancora

APPLAUSI AI LUPI, COMUNQUE ANDRA’ A FINIRE

Nella sera dell’impresa sportiva coronata dal Crotone che vola in serie A con due giornate di anticipo, a pochi chilomentri di distanza si celebra un magnifico risultato del Cosenza Calcio che ottiene un’altra vittoria fondamentale per continuare a tenere accesa la fiammella della speranza di evitare la retrocessione diretta in serie C. I lupi hanno superato all’ultimo respiro, con la forza della disperazione, il Pisa in lotta per un piazzamento playoff. Se fosse finita in parità, probabilmente sarebbe stata la resa definitiva del Cosenza che avrebbe avuto scarsissime possibilità di acciuffare lo spareggio. La situazione rimane ugualmente complicatissima ma i lupi stanno dimostrando di crederci gara dopo gara, nonostante difficoltà indicibili ed una rincorsa in cui è vietato sbagliare qualsiasi cosa. Comunque andrà a finire, saranno applausi per mister Occhiuzzi ed i suoi ragazzi per cio’ che hanno fatto in questo scorcio finale di campionato dopo la ripresa, anche se rimane tanto rimpianto per lo scivolone con l’Ascoli e la frenata col Trapani in quel doppio confronto interno.

LA GARA

Partita dalle mille emozioni. Cosenza avanti intorno alla mezz’ora con Mirko Carretta. Azione partita dai piedi di Riviere e perfezionata da uno splendido assist di Casasola. 1 a 0 Lupi all’intervallo. Poi rallenta il ritmo ed il Pisa prende campo e fiducia. I toscani riescono a pareggiare solo a 13′ dal termine con il guizzo di De Vitis su cross di Birindelli, tagliando le gambe ai lupi, il cui morale crolla. Nonostante tutte le avversità, la squadra di Roberto Occhiuzzi non demorde. Insiste, ci prova e ci riprova, ma sembra aver perso forza e lucidità, dopo uno sforzo così grande. Al 91′ l’acuto di Daniele Sciaudone si stampa sulla traversa e l’urlo resta strozzato in gola. Eppure, con la forza della disperazione, la sola rimasta, al 94′ D’Orazio butta dentro una palla su cui piomba sul secondo palo Raul Asencio che con una zampata spinge in porta, è il 2 a 1! L’attaccante spagnolo scoppia in lacrime, tutto il gruppo lo abbraccia. Dopo altri 2 minuti di sofferenza il Cosenza puo’ gioire per un successo troppo importante che tiene ancora in vita i rossoblu’ in questa difficilissima ma avvincente missione.

TABELLINO

COSENZA (3-4-1-2): Saracco – Capela, Idda, Legittimo – Casasola, Sciaudone, Bruccini, Bittante (83° Asencio) – Carretta (84° D’Orazio) – Rivière, Baez (73° Bahlouli). All. Occhiuzzi.

PISA (3-5-2): Gori – Caracciolo, Benedetti (46° De Vitis), Ingrosso – Pisano (63° Birindelli), Gucher (77° Pompetti), Marin (63° Soddimo), Siega, Lisi – Fabbro (70° Moscardelli), Marconi. All. D’Angelo.

28′ Carretta, 77′ De Vitis, 94′ Raul Asencio