“Spiagge e fondali puliti” sul litorale di Crosia Mirto

“Spiagge e fondali puliti”. Si è svolta a Crosia Mirto, lungo il litorale del comune traentino, la particolare iniziativa promossa dalla locale sezione di Lipambiente a tutela delle coste. Dalle bottiglie di plastica ai copertoni e alle batterie per auto, dai piccoli elettrodomestici, ai boiler da scaldabagno per finire ad oggetti di metallo. Sono solo alcuni dei materiali recuperati dai volontari dai fondali del mare. Non solo. Con l’ausilio di guanti, sacchi e rastrelli è stata effettuata anche una pulizia straordinaria di un tratto di spiaggia nell’area di Centofontane.

Insieme ai volontari di Lipambiente Mirto, coordinati dal responsabili di sezione Angelo Scigliano, c’era anche il sindaco Antonio Russo che ha sottolineato l’importanza delle iniziative volte alla salvaguardia dell’ecosistema. L’iniziativa “Spiagge e fondali puliti” è stata possibile grazie al supporto dell’Associazione “Calabria Soccorso”, al sostegno della Capitaneria di porto di Corigliano-Rossano e all’Amministrazione comunale di Crosia che ha autorizzato e patrocinato l’evento.