COSENZA. Il cadavere di uomo di 44 anni è stato trovato nei pressi di via degli Stadi, riverso tra i rovi a bordo strada. Il corpo si trova poco dopo il cavalcavia dell’autostrada A2 del Mediterraneo. Il cadavere dell’uomo, di cui ancora non sono state rese note le generalità, è stato trovato nel primo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cosenza che hanno avviato le indagini. Al momento non si conosce la causa del decesso, ma gli investigatori escludono la morte violenta.

