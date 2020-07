Le imprese del turismo sono al collasso e a settembre prevedono chiusure e licenziamenti. Aidit Federturismo Confindustria, Assoviaggi Confesercenti, Astoi Confindustria Viaggi e Fto Confcommercio, lanciano un ultimo SOS e chiedono che il Governo annunci pubblicamente cosa intende fare per evitare la chiusura di agenzie di viaggi e tour operator. In assenza di interventi, gli

imprenditori sono pronti ad azioni di protesta.”Non c’è più tempo – sostengono le associazioni

del settore turismo- A settembre ci sarà la resa dei conti: molte aziende hanno già previsto di chiudere, molte altre lo faranno sicuramente nei mesi successivi. Migliaia di lavoratori e di famiglie verranno messi sul lastrico, andando comunque a gravare sulle casse dello Stato. E ciò rende ancora più incomprensibile i mancati aiuti a questo comparto”. In assenza di coinvolgimento e di aiuti concreti, le associazioni annunciamo che “il turismo organizzato non morirà nel silenzio e non

accetterà questo destino senza reagire”. Per questo, chiedono al Governo di “dare evidenza

pubblica di ciò che intende fare per tour operator e agenzie di viaggi.

