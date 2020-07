L’Amc Spa, la società che gestisce il trasporto pubblico per il comune di Catanzaro, comunica che, in ottemperanza all’ordinanza regionale n.57 del 24 luglio 2020 firmata dal Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, da domani, mercoledì 28 luglio, verrà ripristinata l’attività di bigliettazione a bordo dei bus e sarà consentita l’occupazione del 100% dei posti complessivi per i quali il mezzo è omologato.

La funicolare tornerà operativa dalle ore 7 alle ore 21.

Si riportano le principali misure di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell’infezione da SARS-CoV-2 per il settore del trasporto pubblico locale, ritenute necessarie per consentire la ripresa del trasporto a pio carico. Tali misure potranno essere rimodulate in funzione dell’evoluzione dello scenario epidemiologico.

Vi è il divieto di usare il trasporto pubblico in presenza di segni/sintomi di infezioni respiratorie acute (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria); è garantita entrata e uscita dal mezzo separate, o attraverso percorsi dedicati o soluzioni organizzative equivalenti; tutti i passeggeri devono utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (es. mascherina chirurgica, mascherina di comunità) all’interno dei mezzi; i passeggeri devono procedere a una adeguata igienizzazione delle mani.

Inoltre, l’azienda garantirà la periodica pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto, con particolare riferimento alle superfici toccate più di frequente.