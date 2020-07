COSENZA. Due ventinovenni di Cosenza, R.D. e V.M., sono stati arrestati dalla polizia perché ritenuti responsabili di porto illegale in luogo pubblico di un’arma comune da sparo, danneggiamento ed esplosione di colpi d’arma da fuoco. In particolare, la vicenda risale alla notte del 6 febbraio scorso, quando, intorno all’1,30, sono stati esplosi 3 colpi d’arma da fuoco verso un noto locale cittadino, mentre all’interno erano presenti numerosi clienti. La polizia aveva subito avviato delle indagini, esaminando anche le riprese degli impianti di videosorveglianza di tutte le attività commerciali presenti nella zona e individuando l’auto, presa a noleggio, utilizzata da uno degli autori del fatto. I due sono stati dunque identificati. L’arresto di V.M. è stato eseguito due giorni fa, mentre oggi è stata la volta di quello di R.D., pregiudicato, che si era reso irreperibile da alcuni giorni, evidentemente per sottrarsi all’esecuzione della misura cautelare.

redazione@giornaledicalabria.it