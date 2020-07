Italia Viva Catanzaro: “Importante arrivare alla riforma del welfare regionale”

Riceviamo e pubblichiamo nota stampa del coordinamento provinciale di Italia Viva:

“Cosa ci riserva il futuro non lo possiamo sapere, ma tutto quello che possiamo programmare abbiamo il dovere di farlo. Con questo spirito, a metà tra il combattivo e collaborativo, Italia Viva vuole portare il dibattito tra tutti gli stakeolders del terzo settore calabrese al fine di poter giungere presto ad una sintesi e dunque alla riforma del welfare regionale che tutti vogliono e tutti aspettano. Dunque occorre ritrovarsi tutti ad un tavolo, portare le proprie esperienze e le proprie richieste nell’ottica del supremo interesse di chi ha bisogno di servizi integrati. Crediamo fortemente che occorra gestire questo passaggio nel migliore dei modi e per questo proponiamo il “metodo” della conferenza di servizi in fase istruttoria dove anche i privati (ed in questo caso gli enti) possano intervenire nella formazione delle decisioni. Allargare il più possibile la partecipazione alla formulazione delle norme è il dovere della politica, quella vera e quella lungimirante. Italia Viva della provincia di Catanzaro intende ascoltare tutti nel merito di quanto già detto, proponendo e programmando un incontro pubblico nel mese di Settembre, invitando e coinvolgendo quanti più attori possibile: ETS, Forum del terzo settore, sindacati, associazioni di tutela, Comuni capi ambito, Regione ed esponenti del Parlamento, nonché del Governo nazionale”.