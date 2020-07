“Ringrazio i colleghi che hanno riposto fiducia in me ma soprattutto Davide Faraone, capogruppo Iv al Senato, sempre pronto ad ascoltare e a condividere idee e azioni e Matteo Renzi che, fin dalla mia adesione al gruppo parlamentare mi ha dimostrato disponibilità e stima per portare avanti un percorso politico insieme, in una legislatura per niente facile, con l’unico obiettivo del buon governo dell’Italia. In Italia Viva sto consolidando non solo una valida esperienza politica che mi consente di lavorare con tranquillità e forza ma soprattutto una crescita a livello personale per la bellezza dei compagni di viaggio e la grande armonia di gruppo. Il mio impegno, in questo prestigioso ruolo, in una commissione che si occupa di un settore strategico per l’Italia, sarà sempre più forte e volto a realizzare le proposte per un miglioramento della qualità della politica italiana a vantaggio dei cittadini che mi onoro di rappresentare.” Lo dichiara Silvia Vono, senatrice di Italia Viva che nell’ambito del rinnovo delle commissioni permanenti, è stata eletta Vicepresidente della 8° commissione Lavori pubblici e comunicazioni.

