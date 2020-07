La Sezione C.A.N. B dell’A.I.A. ha reso note le Designazioni Arbitrali relative alla diciannovesima giornata di ritorno del campionato di Serie BKT: Cosenza – Juve Stabia sarà diretta dal Sig. Gianluca Aureliano di Bologna, coadiuvato dagli Assistenti Sig. Andrea Tardino di Milano e Sig. Vito Mastrodonato di Molfetta. Quarto ufficiale di gara sarà il Sig. Giovanni Ayroldi di Molfetta.Sono cinque i precedenti del fischietto emiliano con i Lupi. Inutile dire che si tratta della gara dell’anno. Puo’ succedere ancora di tutto nella lotta per non retrocedere. Si prospetta un’ultima giornata al cardiopalma, a rischio ben 7 squadre: Venezia, Ascoli, Perugia, Pescara, Cosenza, Trapani e Juve Stabia. Se le prime due sono quasi al sicuro, potrebbe bastare un punto ad entrambe, le altre sono ancora con l’acqua alla gola e dovranno lottare con il coltello tra i denti. Il Pescara rischia a Verona col Chievo. Campi principali Venezia e Cosenza. I lagunari ospitano l’affamato Perugia, i lupi ricevono la Juve Stabia costretta a vincere, gara da dentro o fuori. Il Cosenza deve schivare le offensive stabiesi e quelle del Trapani che tenta il tutto per tutto, riceve un Crotone già festante ma non ancora sazio, assicura Stroppa. “Il Cosenza affronta questa finalissima senza fare troppi calcoli e con il giusto equilibrio” ha sostenuto mister Occhiuzzi.