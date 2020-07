I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti oggi, 30 luglio, alle ore 17,10 a Tropea in Piazza Vittorio Veneto per un incendio che ha interessato la cucina di un ristorante. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco, provenienti dal Distaccamento di Ricadi e dalla sede Centrale, ha consentito la rapida estinzione dell’incendio evitando la propagazione dello stesso al resto dell’edificio. L’incendio, le cui cause sono in corso di accertamento ha distrutto le suppellettili del locale interessato. Complessivamente sono intervenute tre squadre con due autompompe ed una autobotte di supporto.