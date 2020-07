Fondi Por e confronto partecipato, Tallini plaude al “metodo Santelli”

“Considero di vitale importanza e, per molti versi una svolta nel modus operandi quanto mai opportuna, il lavoro collettivo, denso e partecipato, avviato con i Tavoli Tematici che per due giornate hanno visto svolgersi un primo momento di confronto con il complesso mondo della Calabria vitale e produttiva, con il sistema istituzionale e con le realtà che operano nel sociale”. E’ la valutazione del presidente del Consiglio regionale, Domenico Tallini, all’indomani del forum che per due giorni alla Cittadella ha lavorato sul nuovo programma comunitario dei fondi POR 2021-2027. “Non è la prima volta in assoluto – osserva Tallini – che si avvia un confronto del genere in vista dell’elaborazione della programmazione comunitaria. Ma è forse la prima volta, e di questo occorre riconoscere il giusto merito alla presidente Santelli, che al partenariato viene data realmente l’occasione di essere protagonista del cambiamento. Dei risultati di questi tavoli tematici farà tesoro non solo la presidente Santelli, ma anche e soprattutto l’Assemblea che ho l’onore di presiedere che avrà un ruolo-chiave nella definizione delle politiche comunitarie da qui al 2027. La partita del futuro della Calabria si gioca qui. Dalla capacità che avremo di trasformare l’emergenza Covid in nuova opportunità. Dalla capacità di utilizzare in maniera manageriale e produttiva ogni euro che verrà dall’Unione Europea. Dalla capacità di essere lungimiranti nella costruzione di un modello di sviluppo che dovrà essere fortemente innovativo e legato all’ambiente.” Il presidente dell’Assemblea di Palazzo Campanella esprime una valutazione positiva sul metodo di lavoro scelto. “Sono certo – dice – che si formerà una bella ‘squadra’ di intelligenze e competenze. Poi naturalmente spetterà a chi detiene il potere decisionale, Giunta e Consiglio regionale, tirare le somme e puntare sulle idee vincenti, evitando di commettere l’errore del passato di volere accontentare tutti e disperdere le risorse. Ritengo una scelta tesa alla valorizzazione del ruolo complessivo dell’Assemblea quella della presidente della Giunta di coinvolgermi attivamente delegandomi a introdurre i lavori dei sette ‘tavoli’.

Così è stata sancita e sottolineata la sinergia di Giunta e Consiglio e, al tempo stesso, l’impegno dei due organi istituzionali nel garantire che le proposte ritenute valide troveranno una trasposizione in provvedimenti amministrativi e atti legislativi”.

