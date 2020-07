Tragico incidente stradale, la notte scorsa, sulla strada statale 106 Jonica all’altezza di Montegiordano. Vittima un giovane di 24 anni di Avellino, ferito un ventitreenne che era con lui sull’auto. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo in una delle gallerie della nuova SS 106, finendo per impattare su un autobus che lo precedeva. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada del distaccamento di Trebisacce per i rilievi del caso e il personale sanitario del 118. Il ventiquattrenne è purtroppo morto durante il trasporto nell’ospedale di Rossano. Il passeggero è stato trasferito nell’ospedale di Policoro (Matera), dove si trova in prognosi riservata.

redazione@giornaledicalabria.it