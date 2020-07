Cosenza-Juve Stabia 2 a 1 al termine del primo tempo. 45′ con diverse emozioni al Marulla in questa gara da dentro o fuori. Al 12′ splendido sinistro di Carretta che si perde a fil di palo. Occasionissima Stabia qualche minuto dopo col destro di Canotto sfuggito alla difesa, prodezza di Pedina. Al 16 lupi in gol: azione insistita, sponda di Carretta per il sinistro chirurgico di Sciaudone che realizza il vantaggio. Al 21 il raddoppio: slalom di Carretta in area ospite, steso, è rigore. Trasforma Riviere. Al 27 traversa della Juve Stabia. Al 29′ fuori Carretta per infortunio, al suo posto Raul Asencio. Alla mezz’ora corner della Juve Stabia, Perina esce male e Forte la butta dentro, 2 a 1. Al 35 grande intervento di Perina su calcio piazzato di Canotto. 2 a 1 all’intervallo.

