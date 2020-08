COSENZA/ 22 punti in 10 partite, 7 vittorie ed un pareggio. Autentico miracolo sportivo firmato dal Cosenza Calcio in un finale di campionato post lockdown semplicemente pazzesco. L’impresa salvezza porta il suo nome, quello di Roberto Occhiuzzi, il quale non ha mai mollato neppure dopo il ko interno con l’Ascoli e la mazzata (5-1) di La Spezia. Ha guidato i suoi ragazzi cercando di infondere fiducia ed equilibrio: “E’ vero-conferma Occhiuzzi al microfono di RTC- dovevamo scrollarci di dosso la paura, partita dopo partita l’abbiamo fatto ed ovviamente i risultati ci hanno dato una grossa mano. Ci abbiamo sempre creduto.

Guarda l’intervista video di RTC a mister Roberto Occhiuzzi