Regione, Savaglio: “44 beneficiari voucher alta formazione”

“Sono 44 i beneficiari dei voucher regionali nell’ambito della seconda finestra temporale dell’avviso pubblico, finanziato attraverso l’Asse 12 “Istruzione e Formazione” del Por Fesr Fse Calabria 2014-2020, rivolto a diplomati e laureati per la partecipazione ai percorsi inclusi nel Catalogo regionale dell’Alta Formazione professionalizzante (anno accademico 2019/2020)”. Lo riferisce un comunicato dell’Ufficio stampa della Giunta regionale. “Il Dipartimento regionale presidenza, settore alta formazione e università, in seguito ai lavori della commissione di valutazione – è detto nel comunicato – ha infatti approvato con il decreto dirigenziale n. 8050 del 31 luglio 2020 l’elenco provvisorio delle istanze ammissibili e non ammissibili”. “Continua l’impegno della Regione Calabria – afferma l’assessore regionale all’Istruzione, università e ricerca, Sandra Savaglio – rivolto a soggetti che intendono riqualificare o specializzare la propria posizione all’interno di uno specifico settore del mercato del lavoro o reinserirsi con l’acquisizione di nuove competenze. Questa misura regionale a favore della crescita formativa e professionale, che ha già registrato nella prima fase del bando per l’Anno accademico in corso 41 beneficiari, è sicuramente un punto di riferimento per giovani e adulti che grazie al voucher partecipano ad un corso di Alta formazione erogato nell’ambito del catalogo regionale e poi svolgono un tirocinio extracurricolare di orientamento al lavoro e professionalizzante”. “I percorsi, diretti all’acquisizione di competenze specifiche nei settori del terziario, dell’istruzione e della formazione e funzionali alle esigenze occupazionali del territorio – è detto ancora nel comunicato – spaziano tra diverse aree tematiche: promozione turistica e valorizzazione del patrimonio culturale, stima immobiliare nel Building information Model, corso per specialisti di gestione delle Informazioni e della comunicazione dell’Amministrazione giudiziaria, perfezionamento tutor per studenti con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) e, infine, un corso di Alta formazione in fotografia documentaria e reportage. Contestualmente, è previsto un successivo periodo di orientamento al lavoro e l’attivazione di tirocini extracurriculari con indennità. Il decreto di approvazione provvisoria e i relativi allegati sono disponibili sul portale Calabria Europa”.

