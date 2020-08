“La Cittadella preferisce nascondere la testa sotto la sabbia. Cosa aspettano la Giunta regionale e il Dipartimento Salute per prendere atto delle quotidiane grida di allarme che salgono da tutti i presidi sanitari calabresi? Bisogna aprire immediatamente un tavolo istituzionale per capire come intervenire e sollecitare alle doverose assunzioni di responsabilità la struttura commissariale. La professionalità del personale è calpestata, il diritto alla salute è negato: davanti a questa marea montante il silenzio del governo regionale è assordante”. È quanto afferma, in una dichiarazione, il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Domenico Bevacqua. “Vediamo da tempo – prosegue Bevacqua – le immagini dell’ospedale di Lamezia depauperato di mezzi e di risorse umane, oppure assistiamo al rischio di scomparsa del servizio 118 dalla Sibaritide e all’assenza totale del servizio sull’alto Tirreno cosentino, o ancora registriamo gli appelli del nosocomio di Castrovillari: e l’elenco potrebbe continuare a lungo ma, davanti a un Commissario che dispone assunzioni di personale in misura assolutamente insufficiente, la presidente Santelli e il super dirigente Bevere non battono ciglio. Fra le altre criticità, non risulta alcuna iniziativa organica per predisporre una rete idonea di misure e di presidi nel malaugurato caso di una seconda ondata dell’emergenza Covid”. “Tutto pare affidato alla buona sorte e alla Provvidenza – sostiene ancora il capogruppo del Pd alla Regione – mentre ci si trastulla con iniziative estemporanee di dubbia utilità per i calabresi. Come se la Calabria potesse vivere di soli spot emozionali. I calabresi sono perfettamente consapevoli della bellezza della loro terra: vogliono viverci nella piena garanzia dei diritti. Chiederò nei prossimi giorni un incontro formale al commissario Cotticelli e al direttore generale Bevere per sapere se e come ritengano opportuno intervenire, prima che si raggiunga il punto di non ritorno”.

