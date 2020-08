Zero nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in Calabria. E’ rimasto fermo a 1.270 il numero delle persone positive al coronavirus. Ad oggi, nella regione, sono stati 120.567 tamponi con 119.297 esiti negativi.

Sempre fermo inoltre il numero dei decessi. Brusco calo intanto in Italia dei casi di contagio da coronavirus nelle ultime 24 ore: sono 159, rispetto ai 239 di domenica e ai 295 di due giorni fa, secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute, per un totale di 248.229 positivi. Aumenta,

invece, il numero dei decessi: sono 12 (domenica 8 e ieri l’altro 5) per un totale di 35.166 vittime. I 12 decessi si sono verificati in Lombardia (3 casi), Piemonte (2), e poi Veneto (1), Toscana (1), Liguria (1), Lazio (1), Campania (1), Puglia (1) e Friuli Venezia Giulia (1). I casi di infezione in corso sono

saliti di 18 unità (domenica erano -1) per un totale di 12.474 pazienti, di cui 734 malati ordinari (domenica erano 708), 41 in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri) e 11.699 (-7) in isolamento domiciliare. Sono 200.589 i guariti o i dimessi (+129).

