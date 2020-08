Al via la prima edizione di HYLE FEST, festival letterario promosso dall’Amministrazione Comunale di Taverna con il sostegno economico e il patrocinio dell’Ente Parco Nazionale della Sila e in programma le domeniche dal 9 al 30 agosto presso il Grande Albergo Parco delle Fate di Villaggio Mancuso con la collaborazione di My Tour Sila. La rassegna – curata da Elena Dardano – nasce con il fine di valorizzare attraverso la letteratura e la multidisciplinarietà, il territorio del Parco Nazionale della Sila e il patrimonio socio-antropologico della Calabria, promuovendo al contempo il rispetto della natura e dell’ambiente, sensibilizzazione necessaria in un momento in cui le contraddizioni dell’odierno modello di sviluppo appaiono in tutta la loro forza. La rassegna si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti per assicurare la sicurezza del pubblico e dei lavoratori. La parola HYLE, dal greco hyle/ ὕλη, è il nome etimologico del toponimo Sila con il significato di “foresta”, “selva”, “bosco”, ma anche “materia”, “essenza”, “sostanza”, e il sostantivo ricorre in filosofia da Plotino ad Aristotele. HYLE allude dunque alla doppia accezione del festival: una rassegna immersa nella natura che, attraverso incontri letterari, reading e performance vuole essere momento di discussione, riflessione e dibattito.