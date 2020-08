Riceviamo e pubblichiamo lettera di associazione Cor et Amor

“L’Associazione Cor et Amor di Lessolo TO, la Rete Nazionale Assessori alla Gentilezza e la Rete Nazionale Insegnanti per la Gentilezza, ascoltando l’appello dell’Assessore alla Gentilezza del Comune di Roccalumera (ME) Miriam Asmundo, si sono attivati per organizzare e sostenere volontariamente la campagna “45.000 gelati per salvare la vita di Angelica” i cui beneficiari diretti delle donazioni saranno proprio i famigliari di Angelica. La campagna raccolta fondi 45.000 gelati per salvare la vita di Angelica sarà attiva sulla piattaforma di crowfunding GoFundMe dal 5 al 20 Agosto. Il tempo è poco”.

Luca Nardi (Presidente Associazione Cor et Amor)