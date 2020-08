Ambiente, De Caprio: “Da Paf 201-2027 risorse per 92 milioni”

L’assessore regionale all’Ambiente Sergio De Caprio ha presentato, nel corso di una conferenza stampa a Catanzaro, il “Quadro di Azioni Prioritarie” (PAF) della Calabria, valido per il periodo 2021-2027, che ha ottenuto il parere positivo dalla Commissione Europea. Si tratta del documento di programmazione degli interventi a sostegno della biodiversità e più in generale dell’ambiente naturale, basato su un approccio integrato delle risorse economiche afferenti ai fondi comunitari Fesr (1%), Feasr (6,2%), Fse (0,15%) e Feamp (2,6%) e che incide sui fondi comunitari destinati alla regione per oltre 92 milioni di euro “Ambiente e biodiversità – ha affermato De Caprio nell’incontro con i giornalisti – rappresentano la risorsa principale della Calabria. Il presente e il futuro. Stiamo lavorando insieme ai sindaci e alle associazioni ambientaliste, ai cittadini e alle famiglie, per valorizzare questa risorsa. Questa sensibilità verso l’ambiente l’abbiamo creata noi. Deve essere chiaro che non siamo gli ultimi arrivati in Europa e dobbiamo esserne fieri. Dobbiamo trasformare i nostri sogni in sviluppo, sopravvivenza, benessere e prosperità”. Per la destinazione dei fondi è stato creato un piano di azione prioritario. “Uno strumento fondamentale per attingere risorse – ha sottolineato l’assessore – per il quale abbiamo avuto l’ok dell’Unione Europea, ed è stato approvato in Giunta ed in Consiglio regionale, e adesso dobbiamo costruire insieme agli agricoltori, i pescatori, agli allevatori, albergatori e ristoratori, i protocolli e il livello di qualità ecologica che ci vogliamo imporre per rendere attrattivi i nostri prodotti e sempre più finalizzati all’efficienza ecologica”. Molti i fondi destinati al mantenimento e al ripristino delle specie e gli habitat relativi ai “Siti Natura 2000” e alle “Infrastrutture Verdi” per un totale di oltre 61 milioni di euro. Un pacchetto di oltre 27 milioni di euro è destinato alle “Misure orizzontali” che vanno dall’educazione ambientale alla valorizzazione delle aree di interesse naturalistico, ma comprendono anche l’inventario degli habitat, delle specie e poco meno di 3 milioni di euro destinati alla vigilanza e coordinamento delle attività di gestione e attuazione delle misure di conservazione. “I carabinieri sono sempre pochi – ha sostenuto ancora l’assessore regionale all’Ambiente – e se da una parte creiamo le condizioni per la conservazione dall’altro dobbiamo creare un sistema di controllo del territorio che possa sanzionare rapidamente chi deturpa e contravviene alle regole, per questo serve un sistema di guardie ecologiche volontarie le cui spese vive saranno sostenute con questi fondi”. Il Fondo europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) e il Fondo europeo per gli Affari marittimi e della pesca, sono quelli a cui verranno destinati maggiori risorse. All’incontro erano presenti la dirigente generale del Dipartimento ambiente Orsola Reillo e il dirigente del settore parchi e aree naturali protette Giovanni Aramini.

