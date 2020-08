Tra arte e vita, controverso come sempre ma anche profondo e tenero. Abel Ferrara è la “guest star” della 17esima edizione del “Magna Graecia Film Festival”, la rassegna cinematografica di opere prime e seconde in corso a Catanzaro. Il leggendario regista americano di “Il re di New York”, “Il cattivo tenente”, “Fratelli”, “Pasolini” e, buon ultimo, “Siberia”, si è raccontato in una masterclass molto intensa, appassionata e appassionante: il “clou” di questa edizione del Mgff, che stasera premierà Ferrara con la Colonna d’oro. Stimolato dalle domande del giornalista e critico cinematografico Antonio Capellupo e poi dalle domande di spettatori illustri come Peter Webber, Ferrara ha attraversato oltre 40 anni di una carriera passata a stravolgere i generi cinematografici e quasi 70 anni di una vita tempestosa e problematica, culminata con la conversione al buddismo. “Ero un’anima persa, tra alcol e droghe, e poi – ha confidato Abel Ferrara – finalmente ho smesso tutto. Sono buddista da 8 anni, da quando mia moglie mi ha detto che non si può essere buddista se si beve o ci si droga. Sono 8 anni che non prendo niente, è un miracolo: mia moglie mia figlia sono un miracolo”. “E come se fossi rinato”, ha poi aggiunto Abel Ferrara riannodando il filo del racconto con il passato, i suoi film intrisi di religione e violenza e di un rapporto chiaramente complicato con il cattolicesimo. “La Bibbia – ha spiegato il regista americano – è qualcosa di rivoluzionario. Era nel mio sangue essere cattolico, anche se volevo negarlo era dentro di me, poi ho capito che una cosa era la parola di Gesù un’altra era la Chiesa come istituzione, molto opprimente. I miei film sono un conflitto con la spiritualità”.

redazione@giornaledicalabria.it