La Protezione civile regionale della Calabria ha emesso un messaggio di allertamento unificato come avviso di criticità con allerta gialla fino alle ore 24 e arancione per la giornata di domani su tutta la regione. In particolare sono previste piogge e temporali sparsi oltre a venti forti su tutta la Calabria. L’allerta arancione riguarda sua le criticità meteo marine che idrogeologiche.

